dyaroshevich

Я дизайнер веб-интерфейсов. Помогаю компаниям создавать привлекательные и удобные сайты, которые радуют пользователей.

Главное для меня — решать дизайнерскую задачу исходя из полезного действия системы. Я работал дизайнером интерфейсов в сервисе по продаже билетов онлайн, поэтому знаю, как делать продукт для большого количества людей.

С 2013 года развивал собственные бизнес-проекты в сфере интернет-продаж, юриспруденции и свадебных услуг. Умею запустить проект за короткое время и выстроить стратегию для дальнейшего развития.Изучаю маркетинг, интересуюсь управлением персоналом и построением бизнеса.

Сдаю проекты вовремя, потому что следую принципу несдвигаемых сроков. Самостоятельно слежу за сроками, поэтому мне не нужен контроль менеджера.