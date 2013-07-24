Я недавно зарегистрировался, по-етому на первие два заказа сделаю скидку.

ТЕХНОЛОГИИ - XHTML, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery ;

БРАУЗЕРЫ - IE7+, Mozilla, Opera, Chrome, Safar i;

ЭФФЕКТЫ - любые: нестандартные элементы, слайдеры, всплывающие окна и т.д.

КОНТАКТЫ - Скайп: dyblyuk_vitos,

E-mail: [email protected]

ОПЛАТА - после работы, или частичная предоплата. Вебмани или Яндекс Деньги.

Моя верстка:

- Написана вручную.

- W3C валидна.

- Кроссбраузерна: IE7+, Mozilla, Chrome, Opera, Safari.

- Хорошо структурирована.

- Прокомментирована.

- Имеет понятные названия классов.

- Не имеет проблем для дальнейших доработок.

- Может быть как блочная так и табличная.

Схема работы:

Для оценки нужны ответы на следующие пункты:

1. К какому сроку нужна верстка?

2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?

3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да - от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.

4. Ваши требования, если есть.

5. Какие версии браузеров поддерживаем?

6. Нужно просмотреть макеты в psd.

Я вам называю стоимость и сроки.

Если возникнут какие-либо проблемы при интеграции, потребуются доработки или доверстка страниц - постараюсь максимально оперативно помочь.