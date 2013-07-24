ТЕХНОЛОГИИ - XHTML, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery ;
БРАУЗЕРЫ - IE7+, Mozilla, Opera, Chrome, Safar i;
ЭФФЕКТЫ - любые: нестандартные элементы, слайдеры, всплывающие окна и т.д.
КОНТАКТЫ - Скайп: dyblyuk_vitos,
E-mail: [email protected]
ОПЛАТА - после работы, или частичная предоплата. Вебмани или Яндекс Деньги.
Моя верстка:
- Написана вручную.
- W3C валидна.
- Кроссбраузерна: IE7+, Mozilla, Chrome, Opera, Safari.
- Хорошо структурирована.
- Прокомментирована.
- Имеет понятные названия классов.
- Не имеет проблем для дальнейших доработок.
- Может быть как блочная так и табличная.
Схема работы:
Для оценки нужны ответы на следующие пункты:
1. К какому сроку нужна верстка?
2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?
3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да - от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.
4. Ваши требования, если есть.
5. Какие версии браузеров поддерживаем?
6. Нужно просмотреть макеты в psd.
Я вам называю стоимость и сроки.
Если возникнут какие-либо проблемы при интеграции, потребуются доработки или доверстка страниц - постараюсь максимально оперативно помочь.