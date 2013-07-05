Курсы по скайпу. Техника речи, риторика.

ОБУЧЕНИЕ ПО СКАЙПУ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Наша речь это ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК к любой "крепости"

Суть тренинга – научить мозг работать быстро, рационально и эффективно.

Не только воспринимать разнонаправленную информацию, но и оценивать, анализировать, принимать быстрые и верные решения.

Это не только полезно само по себе в жизни, но и наилучшим образом тренирует мозг, держит его в тонусе и, кстати, омолаживает.

РЕЧЬ, РИТОРИКА - КУРСЫ

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