Курсы по скайпу. Техника речи, риторика.
ОБУЧЕНИЕ ПО СКАЙПУ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Наша речь это ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК к любой "крепости"
Суть тренинга – научить мозг работать быстро, рационально и эффективно.
Не только воспринимать разнонаправленную информацию, но и оценивать, анализировать, принимать быстрые и верные решения.
Это не только полезно само по себе в жизни, но и наилучшим образом тренирует мозг, держит его в тонусе и, кстати, омолаживает.
РЕЧЬ, РИТОРИКА - КУРСЫ
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