* ОБРАЗОВАНИЕ
июль 2007 - июнь 2012
(НГУЭУ) Новосибирский государственный Университет Экономики и Управления, г. Новосибирск
Факультет: Международных отношений и права
Специальность: Международные отношения
Форма обучения: Дневная/Очная
* ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
- английский язык (уровень - advanced)
- французский язык (уровень - B1)
- навыки выполнения письменных переводов
* ЖЕЛАЕМАЯ СФЕРА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ
публицистика, статьи, новости, бизнес-тематика
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