dyusha30

Ксения dyusha30

 
33 годаРоссия/Красноярск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
[email protected]

* ОБРАЗОВАНИЕ

июль 2007 - июнь 2012

(НГУЭУ) Новосибирский государственный Университет Экономики и Управления, г. Новосибирск

Факультет: Международных отношений и права

Специальность: Международные отношения

Форма обучения: Дневная/Очная

* ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

- английский язык (уровень - advanced)

- французский язык (уровень - B1)

- навыки выполнения письменных переводов

* ЖЕЛАЕМАЯ СФЕРА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ

публицистика, статьи, новости, бизнес-тематика

Переводы
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