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Владислава Колтыпина
dywakowku
dywakowku
38 лет
Россия
/
Сочи
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
Рисую и фотошоплю для Вас =)
Окончила художественную школу и школу по работе в Photoshop.
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Ленон
174 просмотра
Чоппер
177 просмотров
Китайские карпы
533 просмотра
Стрекоза
211 просмотров
Муха
171 просмотр
Кузнец
182 просмотра
Скорпион
190 просмотров
Божья коровка
145 просмотров
Тарантул
134 просмотра
Жаба
143 просмотра
Богомол
165 просмотров
Бабочка
129 просмотров
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