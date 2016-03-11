dywakowku

Владислава Колтыпина dywakowku

 
38 летРоссия/Сочи
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Рисую и фотошоплю для Вас =)

Окончила художественную школу и школу по работе в Photoshop. 

Photoshop
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