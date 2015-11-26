dyzhidmamunkuewa

Доброго время суток, друзья и гости моей странички!

Я, мамочкав декрете. Как-то сижу дома и думаю: "Декретные очень маленькие. На эту

сумму можно только памперсы купить на месяц. А кормить деток хочется вкусно,

одевать - красиво." И пришла мне в голову мысль найти удаленную работу.

Выходить никуда не нужно, дети всегда рядом, отпрашиваться ни у кого не надо :)Нашла объявление о работе. Думаю, была не была. Понравится - буду работать, не

понравится - в любое время могу бросить это дело. Никому и ничем не обязана,

только себе. Знаю, что среди некоторых людей есть разговоры: "Ой, сетевой

маркетинг, пирамиды, орифлейм сплошной лохотрон и т.д." Товарищи, прогресс

не стоит на месте. И сейчас орифлейм - не обязательно распространение

косметики. Ну где вы видели молодых мамочек с ребенком под мышкой блуждающих по

организациям и втюхивающих что-то? Могу вас заверить, среди работников этой

компании очень много мамочек в декрете, военных и семейных пар. И думаю было бы

не плохо, если Вы могли работать три часа в день, а получать, как за полный

день? Было бы не плохо, если Вы смогли ездить в отпуск три, четыре раза в год

без финансовых потерь? Было бы не плохо, проводить больше времени в кругу

друзей и семьи? Если Вы согласны со мной, то предлагаю работу которая поможет

вам финансово и удовлетворит морально!!!Я сейчасразвиваю сеть интернет-магазинов и мне нужны партнеры - активные люди, умеющие

трудиться в команде и готовые работать на результат!! Сотрудничаю с крупным

европейским брендом - компанией Орифлэйм. Продовать космтику не предлагаю.

Продажами занимается компания. Мы только направляем к ним лояльных покупателей.

За что компания нам хорошо платит и дарит подарки за активную плодотворную

работу. Уделяя на работу и обучение по 4-6 часов в день можно выйти на доп.доход

от 30 т.р. уже через 4-6 месяцев и занять должность директора.Работа только в

сети интернет, предоставляем обучение (бесплатно и постоянно) Ваша задача

создавать поток клиентов (размещать рекламу, отвечать на вопросы). Доставку,

бухгалтерию, ответственность за продукцию берет на себя компания-производитель.

Ваша работа – только создавать клиентскую базу через интернет. Интересно?

Пишите отвечу на любые ваши вопросы.С УВАЖЕНИЕМК ВАМ Мункуева ДыжидмаМоястраница в одноклассниках http://ok.ru/dyzhidma.munkuevaМоястраница в ВК http://vk.com/dyzhidma.munkuevaМой скайпdishidma.munkuevaМояэлектронная почта [email protected]мой телефон89644143341