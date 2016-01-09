dzabrodsky

Здравствуйте. Нужна торговая площадка, на подобии этих: steambroker.com csgo.tm Основной функционал: - Возможность входа через аккаунт Steam. - Личный кабинет пользователя - Возможность переводить деньги на сайт и совершать покупки - Возможность автоматизации бота Steam. Это в основном. Обращайтесь для конкретизации. Жду разумне цены. ...