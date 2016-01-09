dzabrodsky

Нужно разработать БОТА для BTC-E Имеется API Жду Ваши предложения
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Пользователь нажимает кнопку В готовый, форматированный документ PDF формата в нужном поле ставиться текущая дата, в одном из семи ячеек ставиться черный квадратик (обозначающий день недели). На следующих страница pdf документа ставиться дата+1 число. Затем документ отправляется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна небольшая модификация бота для btc-e.com Жду ваших заявок , опишу подробностиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать приложение, которое будет работать на Андроид и iOS. Подробности в личкуМобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужна торговая площадка, на подобии этих: steambroker.com csgo.tm Основной функционал: - Возможность входа через аккаунт Steam. - Личный кабинет пользователя - Возможность переводить деньги на сайт и совершать покупки - Возможность автоматизации бота Steam. Это в основном. Обращайтесь для конкретизации. Жду разумне цены. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад