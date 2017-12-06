dzed-basil

Рабочие языки: английский, белорусский, испанский, русский.

Образование: переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков (ныне МГЛУ) в 1985 г.

Работал переводчиком Советско-никарагуанской аэрогеодезической экспедиции, Республика Никарагуа, обновление базовой топографической карты масштаба 1:50 000 на всю республику. Знаком с

основными понятиями аэрофотосъемки, топографической съемки, камерального и полевого дешифрирования и т. д., владею соответствующей лексикой.

Выполнял письменный перевод всего пакета документов для усыновления российских детей гражданами Испании, в том числе паспорта и удостоверения личности, свидетельства о рождении, смерти, заключении брака,

расторжении брака, справки об отсутствии судимости, справки о доходах, медицинские справки и заключения, налоговые декларации, свидетельства собственности, решения суда и выписки из них, документы об образовании, всякого рода доверенности и т. д.

В качестве нотариального переводчика выполнял переводы общегражданских документов и документов узкой тематики, как с английского на русский язык, так и наоборот. Также осуществлял технические переводы с английского языка.

Внесен в Единый реестр переводчиков Могилевского нотариального округа, Республика Беларусь.