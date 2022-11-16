dzherikhova

Анастасия dzherikhova

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ui/ux designer \ graphic designer

Привет, меня зовут Настя и я дизайнер.

Опыт работы 3,5 года.

1 год в digital-агентстве Vozduh Media (SMM-дизайнер)

1 год в digital-агентстве Yode Group (SMM-дизайнер)

1,5 года на фрилансе

  • Web UI\UX
  • Social network
  • Polygraphy
Телефон для связи в любом мессенджере: +7(906) 415-05-52

Почта: [email protected]

Верстка полиграфии
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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