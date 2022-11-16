ui/ux designer \ graphic designer
Привет, меня зовут Настя и я дизайнер.
Опыт работы 3,5 года.
1 год в digital-агентстве Vozduh Media (SMM-дизайнер)
1 год в digital-агентстве Yode Group (SMM-дизайнер)
1,5 года на фрилансе
- Web UI\UX
- Social network
- Polygraphy
Почта: [email protected]
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Верстка полиграфии
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