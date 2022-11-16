ui/ux designer \ graphic designer

Привет, меня зовут Настя и я дизайнер.

Опыт работы 3,5 года.

1 год в digital-агентстве Vozduh Media (SMM-дизайнер)

1 год в digital-агентстве Yode Group (SMM-дизайнер)

1,5 года на фрилансе

Web UI\UX

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Polygraphy

Телефон для связи в любом мессенджере: +7(906) 415-05-52

Почта: [email protected]