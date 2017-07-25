Наполнить сайт товаром - порядка 7000 позиций. Тематика - продажа электротехнической продукции. Есть инструмент экспорта/импорта товаров. Необходимо добавить фото, описание и характеристики с сайтов-аналогов, где размещены описания.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать сайт, основная цель которого является формирование заказов на покупку электротехнической продукции для юридических и физических лиц. Для наглядности продукта, который должен получиться сразу укажу сайт и все тогда должно стать ясным - http://www.elswi.by Сайт должен ...Интернет-магазины26 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать лендинг по продаже кондиционеров на 6-7 блоков вместо главной страницы готового сайта. Для редактирования должны быть доступны 2-3 блока. Вся информация для размещения на лендинге будет предоставлена заказчиком. Срок выполнения работы до двух ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создание лендинга "под ключ" с интересным и оригинальным дизайном. Тематика - сайт свадебного салона. Приблизительно планируется 6-7 блоков. Срок до 18-19 июля.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Дмитрию за интересную задачу и возможность принять участие в его проекте. Сотрудничеством довольна: быстрые ответы на вопросы, довольно четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Заказывал разработку лендинга свадебного салона. Марина показала себя ответственным исполнителем и профессионалом своего дела. Вся работа была выполнена качественно и в установленные сроки, дизайнерски сработано на отлично. Рекомендую всем! Буду обращаться еще.