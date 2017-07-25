Заказывал разработку лендинга свадебного салона. Марина показала себя ответственным исполнителем и профессионалом своего дела. Вся работа была выполнена качественно и в установленные сроки, дизайнерски сработано на отлично. Рекомендую всем! Буду обращаться еще.