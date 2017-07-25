dzhoglo

Дмитрий Жогло dzhoglo

 
37 летБеларусь/Гомель
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение сайта товаром

    Наполнить сайт товаром - порядка 7000 позиций. Тематика - продажа электротехнической продукции. Есть инструмент экспорта/импорта товаров. Необходимо добавить фото, описание и характеристики с сайтов-аналогов, где размещены описания.

    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание "сайта-заказов" для продажи электротехнической продукции

    Необходимо сделать сайт, основная цель которого является формирование заказов на покупку электротехнической продукции для юридических и физических лиц. Для наглядности продукта, который должен получиться сразу укажу сайт и все тогда должно стать ясным - http://www.elswi.by Сайт должен ...

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание лендинга по продаже кондиционеров

    Необходимо создать лендинг по продаже кондиционеров на 6-7 блоков вместо главной страницы готового сайта. Для редактирования должны быть доступны 2-3 блока. Вся информация для размещения на лендинге будет предоставлена заказчиком. Срок выполнения работы до двух ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Создание лендинга "под ключ". Тематика - свадебный салон
Спасибо Дмитрию за интересную задачу и возможность принять участие в его проекте. Сотрудничеством довольна: быстрые ответы на вопросы, довольно четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Заказывал разработку лендинга свадебного салона. Марина показала себя ответственным исполнителем и профессионалом своего дела. Вся работа была выполнена качественно и в установленные сроки, дизайнерски сработано на отлично. Рекомендую всем! Буду обращаться еще.
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