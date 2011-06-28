20 лет опыта работы с PHOTOSHOP

Здравствуйте,

Я обработал более 50 000 фотографий для продажи в крупнейших европейских фото банков (требующих всочайшева качества).У меня вышшее художественное образование и 20 лет опыта работы с Photoshop.

Я предлагаю профессиональное ретуширование фотографий, моделирование тела, ретуширование портрета омоложение и красота любых лиц, любой сложности и свадебных фото,(морщины, make up итд.),

замена образа любой сложности (Face Off /on), удаление-замена фона (изменения освещения), ретуширование изображения продукта, фон изображения продуктов удаления и ретуширования для печати,

ретуширование и улущуние украшений, восстановление изображений, новые фото из старых фото, замена дня и ночи, любой погоды или места.

На щету более 20 обложки дисков, макеты и обложки для многих журналов и газет,несколько избирательных кампаний-фотографии к ним.

Всегда быстро, всегда правильно и чисто. Вам никогда не придется беспокоиться о сроках. Все мои клиентычень довольны скоростью и качеством моей работы.

я предпочитаю обмен материала с помощью FTP-серверов.Скорость отличная.Есть собственный сервер для этих работ.

С наилучшими пожеланиями

Робертс Блумбергс,

+371 29 575 804

Skype dzivniex3333