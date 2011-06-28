Здравствуйте,
Я обработал более 50 000 фотографий для продажи в крупнейших европейских фото банков (требующих всочайшева качества).У меня вышшее художественное образование и 20 лет опыта работы с Photoshop.
Я предлагаю профессиональное ретуширование фотографий, моделирование тела, ретуширование портрета омоложение и красота любых лиц, любой сложности и свадебных фото,(морщины, make up итд.),
замена образа любой сложности (Face Off /on), удаление-замена фона (изменения освещения), ретуширование изображения продукта, фон изображения продуктов удаления и ретуширования для печати,
ретуширование и улущуние украшений, восстановление изображений, новые фото из старых фото, замена дня и ночи, любой погоды или места.
На щету более 20 обложки дисков, макеты и обложки для многих журналов и газет,несколько избирательных кампаний-фотографии к ним.
Всегда быстро, всегда правильно и чисто. Вам никогда не придется беспокоиться о сроках. Все мои клиентычень довольны скоростью и качеством моей работы.
я предпочитаю обмен материала с помощью FTP-серверов.Скорость отличная.Есть собственный сервер для этих работ.
С наилучшими пожеланиями
Робертс Блумбергс,
+371 29 575 804
Skype dzivniex3333
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