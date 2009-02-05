Занимаюсь программированием более 8 лет. Работал в "студиях веб-дизайна", фрилансером, с командой единомышленников.

Считаю что имею глубокие познания в PHP (основной язык разработок), Perl, JavaScript. Знаю синтаксис, разрабатывал средние проектики на C/C++. Плотно интересуюсь Java (J2EE/EJB3).

Создаю неплохие решения на базе MySQL. Могу писать на PL/SQL, есть опыт использования Oracle (уровень разработчика, не администратора).

Хорошо разбираюсь в Linux и прочих *nix-подобных системах.

Писал техрешения, руководил командами.

Ищу интересные проекты.