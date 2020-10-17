dzordan_23

Корректура, редактура и вычитка текстов.

Занимаюсь корректурой, редактурой и вычиткой текстов (художественных, публицистических, научных и т.п.).

Предлагаю комплексный подход, состоящий из следующих работ:

1. Корректура:

- работа над грамотностью в виде устранения ошибок:

1) пунктуационных (расстановка знаков препинания);

2) орфографических (прописные/заглавные буквы, правила дефисного, слитного и раздельного написания слов);

3) морфологических (образование грамматических форм слова, а именно склонения, числа, рода, падежа, кратких форм);

4) опечатки (да-да, именно то, что иногда не замечает даже сам Word).

2. Редактура (по желанию заказчика): ️

- проработка стилистики (повышение выразительных возможностей текста, например, путём подбора синонимов, переформулировки одного предложения или целой части текста по необходимости);

- логика повествования (грамотное построение сюжета, устранение нестыковок повествования);

- синтаксис (упорядочивание слов и расстановка их на свои места, а также устранение неправильного употребления деепричастных и причастных оборотов);

- работа с массивными абзацами и их смысловое деление.

3. Вычитка:

- финальный "прогон" и шлифовка текста.