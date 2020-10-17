dzordan_23

Занимаюсь корректурой, редактурой и вычиткой текстов (художественных, публицистических, научных и т.п.).
Предлагаю комплексный подход, состоящий из следующих работ:
1. Корректура:
- работа над грамотностью в виде устранения ошибок:
1) пунктуационных (расстановка знаков препинания);
2) орфографических (прописные/заглавные буквы, правила дефисного, слитного и раздельного написания слов);
3) морфологических (образование грамматических форм слова, а именно склонения, числа, рода, падежа, кратких форм);
4) опечатки (да-да, именно то, что иногда не замечает даже сам Word).
2. Редактура (по желанию заказчика): ️
- проработка стилистики (повышение выразительных возможностей текста, например, путём подбора синонимов, переформулировки одного предложения или целой части текста по необходимости);
- логика повествования (грамотное построение сюжета, устранение нестыковок повествования);
- синтаксис (упорядочивание слов и расстановка их на свои места, а также устранение неправильного употребления деепричастных и причастных оборотов);
- работа с массивными абзацами и их смысловое деление.
3. Вычитка:
- финальный "прогон" и шлифовка текста.