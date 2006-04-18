dzrw

Александр dzrw

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка модуля Joomla + Virtuemart

    $250

    Для определённой группы зарегистрированных клиентов «Администраторов Магазинов»: Заполнить интернет магазин описаниями и фотографиями товаров за деньги. Для определённой группы зарегистрированных клиентов «Работников»: Возможность заработать деньги на заполнении. Более полное описание в ТЗ

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • На Virt+Joomla - биржа контента для магазинов

    $250

    Есть группа "Администраторов магазина" Есть группа "Контентменеджеров" Администраторы магазина: загружают список товаров указывают условия заполнения указывают цену за 1 товар оплачивают список появляется на бирже контента после подтверждений заполненных товаров возможность скачивать файлы фотографий и заполненных описаний в CSV на первых местах самые ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт заполнения товарами участниками Virtuemart

    $250

    Joomla + Virtuemart. Нужен плагин для Joomla + Virtuemart: Прикрепить к определенной группе зарегистрированных участников денежные средства. кнопку заказа на вывод средств. Историю и статистику заполнений и заработанные деньги. деньги выводятся вручную. Участник может заполнять и редактировать свои не ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести дизайн и-магазина на новый скрипт.

    $100

    Есть интернет-магазин на ноунейм скрипте. Переходим на Magento. Нужно перенести дизайн сайта на Magento. Дизайн простой. Возможное дальнейшее сотрудничество (смена дизайна, подрисовка блоков и т.д.).

    Дизайн сайтаMagento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дополнения к скрипту CreateYourGetPaid 5.5.1.

    Нужны дополнения к скрипту CreateYourGetPaid 5.5.1. почтового спонсора: автоматическое пополнение аккаунта платежная система webmoney рассылка писем,кликов,банеров пользователем самостоятельно из своего аккаунта

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад