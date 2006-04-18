Joomla + Virtuemart. Нужен плагин для Joomla + Virtuemart: Прикрепить к определенной группе зарегистрированных участников денежные средства. кнопку заказа на вывод средств. Историю и статистику заполнений и заработанные деньги. деньги выводятся вручную. Участник может заполнять и редактировать свои не ...