Для определённой группы зарегистрированных клиентов «Администраторов Магазинов»: Заполнить интернет магазин описаниями и фотографиями товаров за деньги. Для определённой группы зарегистрированных клиентов «Работников»: Возможность заработать деньги на заполнении. Более полное описание в ТЗ
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть группа "Администраторов магазина" Есть группа "Контентменеджеров" Администраторы магазина: загружают список товаров указывают условия заполнения указывают цену за 1 товар оплачивают список появляется на бирже контента после подтверждений заполненных товаров возможность скачивать файлы фотографий и заполненных описаний в CSV на первых местах самые ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Joomla + Virtuemart. Нужен плагин для Joomla + Virtuemart: Прикрепить к определенной группе зарегистрированных участников денежные средства. кнопку заказа на вывод средств. Историю и статистику заполнений и заработанные деньги. деньги выводятся вручную. Участник может заполнять и редактировать свои не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть интернет-магазин на ноунейм скрипте. Переходим на Magento. Нужно перенести дизайн сайта на Magento. Дизайн простой. Возможное дальнейшее сотрудничество (смена дизайна, подрисовка блоков и т.д.).Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема банера: сноубординг... без текста, размер 468 x 60 пикселей анимированый. возможные последуюшие заказы.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужны дополнения к скрипту CreateYourGetPaid 5.5.1. почтового спонсора: автоматическое пополнение аккаунта платежная система webmoney рассылка писем,кликов,банеров пользователем самостоятельно из своего аккаунтаВеб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад