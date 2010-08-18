Дизайн интерьеров, визуализация и анимация в 3dmax+Vray, архитектура

Дизайн интерьеров, визуализация и анимация в 3dmax+Vray, архитектура.Опыт работы визуализатором и архитектором в крупной компании. Творческий подход и отличное настроение