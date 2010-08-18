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Антон Лебедев dzya

 
37 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн интерьеров, визуализация и анимация в 3dmax+Vray, архитектура

Дизайн интерьеров, визуализация и анимация в 3dmax+Vray, архитектура.Опыт работы визуализатором и архитектором в крупной компании. Творческий подход и отличное настроение

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