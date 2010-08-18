Дизайн интерьеров, визуализация и анимация в 3dmax+Vray, архитектура
Дизайн интерьеров, визуализация и анимация в 3dmax+Vray, архитектура.Опыт работы визуализатором и архитектором в крупной компании. Творческий подход и отличное настроение
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Портфолио
- С а у н а179 просмотров
- -гостиная-столовая-каминная-187 просмотров
- Л е с т н и ц а211 просмотров
- Квартира 001205 просмотров
- Таунхаус.108 просмотров
- Таунхаус. гостевая спальня181 просмотр
- Таунхаус. спальня170 просмотров
- Таунхаус. детская184 просмотра
- Таунхаус. гараж230 просмотров
- О с е н ь186 просмотров
- В о д а158 просмотров
- Wofi arizona179 просмотров