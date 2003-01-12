e-d-voronova_03

Копирайтер/Журналист с навыками рерайтера и корректора

Учусь заочно на журналиста. Больше 1,5 лет занимаюсь копирайтингом и рерайтингом.

Проходила курс "Боевой копирайтинг" от Татьяны Фишер. Всегда готова учиться чему-то новому и развиваться в выбранной специальности, ответственна и трудолюбива.

Ссылки на портфолио:

1. Продающие тексты:

https://docs.google.com/document/d/1PQlUY0zutPJlPPZEKCpnWIj9_r8ktd8aZFeL1jcN8hE/edit?usp=sharing

2. Экспертные тексты:

https://docs.google.com/document/d/13epjZvQEstN2Z-TL9Phy_CtXJDIO7RfK5KZahZjdG4A/edit?usp=sharing