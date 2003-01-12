e-d-voronova_03

Копирайтер/Журналист с навыками рерайтера и корректора
Учусь заочно на журналиста. Больше 1,5 лет занимаюсь копирайтингом и рерайтингом.
Проходила курс "Боевой копирайтинг" от Татьяны Фишер. Всегда готова учиться чему-то новому и развиваться в выбранной специальности, ответственна и трудолюбива.
Ссылки на портфолио:
1. Продающие тексты:
https://docs.google.com/document/d/1PQlUY0zutPJlPPZEKCpnWIj9_r8ktd8aZFeL1jcN8hE/edit?usp=sharing
2. Экспертные тексты:
https://docs.google.com/document/d/13epjZvQEstN2Z-TL9Phy_CtXJDIO7RfK5KZahZjdG4A/edit?usp=sharing
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