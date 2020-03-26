Web-дизайн !

Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG

Дизайн мобильных приложений.

Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, и т.п.

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