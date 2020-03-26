Web-дизайн !
Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG
Дизайн мобильных приложений.
Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, и т.п.
Прайс-лист
- Дизайн главной страницы — $100 ($150)*
- Дизайн одной внутренней страницы — $25 ($35)*
- Дизайн лендинга (7 экранов) — $150 ($200)*
- Дизайн рекламного баннера (GIF/JPEG/PNG) — от $10
Мои контактыГрафик работы: Понедельник — Субота (с 10:00 до 00:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.
- E-mail — [email protected]
- Telegram — @amanov95
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