e-dezine

Эртабылды e-dezine

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-дизайн !

Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG

Дизайн мобильных приложений. 

Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, и т.п.

Прайс-лист

  • Дизайн главной страницы — $100 ($150)*
  • Дизайн одной внутренней страницы — $25 ($35)*
  • Дизайн лендинга (7 экранов) — $150 ($200)*
  • Дизайн рекламного баннера (GIF/JPEG/PNG) — от $10

  • Мои контакты

    График работы: Понедельник — Субота  (с 10:00 до 00:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.
Дизайн лендингаДизайн мобильного приложенияДизайн главной страницы