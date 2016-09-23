Email маркетолог. Верстка и дизайн email-шаблонов. Рассылка
- Разработка email-стратегии.
Дизайн рассылок
Верстка рассылок. Адаптация под мобильные устройства
Максимальное валидные письма
Настройка формы подписки
Сегментация баз
Копирайтинг. Максимально продаваемые рассылки
Настройка триггерных писем, автоматизация
Повышения лояльности подписчиков. Работа с "брошенными корзинами"
Согласование месячного плана отправки писем
Отправка рассылок в согласованные сроки
Анализ и аналитика проведенных рассылок. Предоставление отчетности
Оптимизация рассылок для получения максимальной эффективности
Консалтинг в области email-рассылок
Ну и, конечно же, самые красивые шаблоны;)
Портфолио
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