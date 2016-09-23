e-koto

Екатерина e-koto

 
31 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Email маркетолог. Верстка и дизайн email-шаблонов. Рассылка
    Разработка email-стратегии.

    Дизайн рассылок

    Верстка рассылок. Адаптация под мобильные устройства

    Максимальное валидные письма

    Настройка формы подписки

    Сегментация баз

    Копирайтинг. Максимально продаваемые рассылки

    Настройка триггерных писем, автоматизация

    Повышения лояльности подписчиков. Работа с "брошенными корзинами"

    Согласование месячного плана отправки писем

    Отправка рассылок в согласованные сроки

    Анализ и аналитика проведенных рассылок. Предоставление отчетности

    Оптимизация рассылок для получения максимальной эффективности

    Консалтинг в области email-рассылок

    Ну и, конечно же, самые красивые шаблоны;)

Более полное резюме высылаю по запросу.
Портфолио