Email маркетолог. Верстка и дизайн email-шаблонов. Рассылка

Дизайн рассылок

Верстка рассылок. Адаптация под мобильные устройства

Максимальное валидные письма

Настройка формы подписки

Сегментация баз

Копирайтинг. Максимально продаваемые рассылки

Настройка триггерных писем, автоматизация

Повышения лояльности подписчиков. Работа с "брошенными корзинами"

Согласование месячного плана отправки писем

Отправка рассылок в согласованные сроки

Анализ и аналитика проведенных рассылок. Предоставление отчетности

Оптимизация рассылок для получения максимальной эффективности

Консалтинг в области email-рассылок

Ну и, конечно же, самые красивые шаблоны;)