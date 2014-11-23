e-kurilo

Елена e-kurilo

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер, рерайтер

Исполнительная, ответственная,дисциплинированная, аккуратная, внимательная, целеустремленная. Умею внимательно и вдумчиво читать описание заказа. Напишу грамотный текст с учетом всех пожеланий заказчика. Легко ориентируюсь в новых условиях, стремлюсь к повышению профессиональных качеств.

Образование: Высшее:1. экономист; 2. Педагог-психолог.

Сферы: Маркетинг, менеджмент, психология, педагогика, экология. Рассмотрю любые другие предложения.

Копирайтинг
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от $15
от 3 дней
#12034