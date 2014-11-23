Копирайтер, рерайтер

Исполнительная, ответственная,дисциплинированная, аккуратная, внимательная, целеустремленная. Умею внимательно и вдумчиво читать описание заказа. Напишу грамотный текст с учетом всех пожеланий заказчика. Легко ориентируюсь в новых условиях, стремлюсь к повышению профессиональных качеств.

Образование: Высшее:1. экономист; 2. Педагог-психолог.

Сферы: Маркетинг, менеджмент, психология, педагогика, экология. Рассмотрю любые другие предложения.