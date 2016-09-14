Сетевой/системный администратор

Приветствую!

Пару слов о себе:

Давно работаю в IT-сфере: много знаний, ещё больше опыта.

Знаю линейку MS (что практически традиционно для нашей страны), а так же на достаточном уровне - Linux/FreeBSD.

Так же работал с разнообразным сетевым оборудованием, умею "монтажировать" СКС "по фен-шую", а так же сопутствующую слаботочку: системы видеонаблюдения, охранно-пожарные системы и системы контроля доступа.

Хорошо знаю принципы работы web (имею ввиду домены/хостинг web-программированию не обучен)

Работаю в своей маленькой фирме, направление - IT-аутсорсинг.

Увлекаюсь автомобилями, музыкой и ещё всякими приятностями в меру возможностей и способностей =)