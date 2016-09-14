Сетевой/системный администратор
Приветствую!
Пару слов о себе:
Давно работаю в IT-сфере: много знаний, ещё больше опыта.
Знаю линейку MS (что практически традиционно для нашей страны), а так же на достаточном уровне - Linux/FreeBSD.
Так же работал с разнообразным сетевым оборудованием, умею "монтажировать" СКС "по фен-шую", а так же сопутствующую слаботочку: системы видеонаблюдения, охранно-пожарные системы и системы контроля доступа.
Хорошо знаю принципы работы web (имею ввиду домены/хостинг web-программированию не обучен)
Работаю в своей маленькой фирме, направление - IT-аутсорсинг.
Увлекаюсь автомобилями, музыкой и ещё всякими приятностями в меру возможностей и способностей =)
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