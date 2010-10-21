Никитин Вадим
Проживание: Апрелевка
Специализация и профессиональные навыки
Письменный перевод, редактирование текстов.
Опыт работы
Учитель английского языка
МОУ Внуковская Сельская Гимназия, Внуково, ст.
январь 2010 — июль 2010
Образование
МГОУ-областной (Московский государственный областной университет; МОПИ им. Крупской)
Степень кандидата наук, Москва, 2010 — 2014
Ф-т: ИЛиМК - Переводческий
Аспирант кафедры переводоведения и когнитивной лингвистики.
МГОУ-областной (Московский государственный областной университет; МОПИ им. Крупской)
Высшее, специальное, Москва, 2004 — 2010
Ф-т: ИЛиМК - Переводческий
Прочее
Долгое время занимался фриланс проектами, такими как перевод деловой переписки, перевод и редактирование контента сайтов. Продвинутый пользователь ПК, имею навыки пользования всем необходимым переводчику софтом.