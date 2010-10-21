Никитин Вадим

Проживание: Апрелевка

Специализация и профессиональные навыки

Письменный перевод, редактирование текстов.

Опыт работы

Учитель английского языка

МОУ Внуковская Сельская Гимназия, Внуково, ст.

январь 2010 — июль 2010

Образование

МГОУ-областной (Московский государственный областной университет; МОПИ им. Крупской)

Степень кандидата наук, Москва, 2010 — 2014

Ф-т: ИЛиМК - Переводческий

Аспирант кафедры переводоведения и когнитивной лингвистики.

МГОУ-областной (Московский государственный областной университет; МОПИ им. Крупской)

Высшее, специальное, Москва, 2004 — 2010

Ф-т: ИЛиМК - Переводческий

Прочее

Долгое время занимался фриланс проектами, такими как перевод деловой переписки, перевод и редактирование контента сайтов. Продвинутый пользователь ПК, имею навыки пользования всем необходимым переводчику софтом.