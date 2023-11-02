Опыт работы в сфере дизайна интерьеров около 16 лет. Реализовали более 100 интерьеров.
Любим своих заказчиков и свою работу. У нас индивидуальный подход к каждому проекту.
Работаем с жилыми объектами, это дома, коттеджи и квартиры. Работаем в связке с архитектором
– проектировщиком, если проекта дома еще нет. Это даст возможность продумать все детали еще
на стадии проектирования вашего дома.
Что вы получите, заказав проект у нас:
- Наш индивидуальный подход к проекту
- Полностью детально - проработанные, профессиональные чертежи для бригады отделочников.
- Реалистичные изображения (3D визуализации) будущего проекта
- Смету с подобранными отделочными материалами, мебелью, сантехникой и светом. Еще до
начала отделки, вы будете знать сумму реализации проекта
- Авторский надзор над реализацией проекта и поставки материалов и мебели
Мы не создаем дизайн, мы создаем уютные и красивые пространства для жизни!
Портфолио
- Дизайн частного дома2 просмотра
- Дизайн квартиры6 просмотров
- Дизайн загородного дома3 просмотра