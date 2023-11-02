Создаем из бетонных серых коробок уютные и красивые дома!

Опыт работы в сфере дизайна интерьеров около 16 лет. Реализовали более 100 интерьеров.

Любим своих заказчиков и свою работу. У нас индивидуальный подход к каждому проекту.

Работаем с жилыми объектами, это дома, коттеджи и квартиры. Работаем в связке с архитектором

– проектировщиком, если проекта дома еще нет. Это даст возможность продумать все детали еще

на стадии проектирования вашего дома.

Что вы получите, заказав проект у нас:

- Наш индивидуальный подход к проекту

- Полностью детально - проработанные, профессиональные чертежи для бригады отделочников.

- Реалистичные изображения (3D визуализации) будущего проекта

- Смету с подобранными отделочными материалами, мебелью, сантехникой и светом. Еще до

начала отделки, вы будете знать сумму реализации проекта

- Авторский надзор над реализацией проекта и поставки материалов и мебели

Мы не создаем дизайн, мы создаем уютные и красивые пространства для жизни!