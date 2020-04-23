Video editing, motion design
Моя специализация: создание видеоэффектов и векторной графики видео (Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe Illustrator).
Я работаю в этой области с 2012 года, как в личных целях, так и в сфере занятости.
Я живу в часовом поясе (GMT + 3), я посвящаю все свое свободное время работе. Я подхожу к каждому проекту тщательно и аккуратно. Я люблю свою работу.
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Портфолио
- Отрывок короткометражного фильма62 просмотра
- Монтаж-сведение двух изображений68 просмотров
- Монтаж любительского видеоролика61 просмотр
- Монтаж и цветокоррекция60 просмотров
- Рекламный ролик для Instagram69 просмотров
- Перебивка для видео55 просмотров
- Анимированный логотип для блогера levelUp60 просмотров