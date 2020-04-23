Video editing, motion design

﻿Моя специализация: создание видеоэффектов и векторной графики видео (Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe Illustrator).

Я работаю в этой области с 2012 года, как в личных целях, так и в сфере занятости.

Я живу в часовом поясе (GMT + 3), я посвящаю все свое свободное время работе. Я подхожу к каждому проекту тщательно и аккуратно. Я люблю свою работу.