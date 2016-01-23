Аудиомонтаж, работа с текстами, создание заголовков, логотипов и прочее
Услуги:
- Аудиомонтаж
- Работа с текстами (условия договорные)
- Создание логотипов и заголовков
- Графический дизайн
- Прочее
Предоплата - 50% или Безопасная сделка.
С заказчиками, которые имеют не менее 21 положительных отзывов работаем с поэтапной оплатой. С заказчиками, которые имеют не менее 50 положительных отзывов и отсутствие отрицательных работаю без предоплаты и безопасной сделки на взаимном доверии.
Стоимость: Определяется индивидуально к каждому заказу.
График работы: Понедельник - Пятница 12:00 - 21:00 (GMT +03:00). По договоренности, при высокой
срочности проекта график может корректироваться.
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Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 часов
#285
Аудиомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#301