Аудиомонтаж, работа с текстами, создание заголовков, логотипов и прочее

Услуги:

Аудиомонтаж

Работа с текстами (условия договорные)

Создание логотипов и заголовков

Графический дизайн

Прочее

Предоплата - 50% или Безопасная сделка.

С заказчиками, которые имеют не менее 21 положительных отзывов работаем с поэтапной оплатой. С заказчиками, которые имеют не менее 50 положительных отзывов и отсутствие отрицательных работаю без предоплаты и безопасной сделки на взаимном доверии.

Стоимость: Определяется индивидуально к каждому заказу.

График работы: Понедельник - Пятница 12:00 - 21:00 (GMT +03:00). По договоренности, при высокой

срочности проекта график может корректироваться.