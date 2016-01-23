eS_Weblancer

Евгений Серков eS_Weblancer

 
29 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Аудиомонтаж, работа с текстами, создание заголовков, логотипов и прочее

Услуги:

  • Аудиомонтаж
  • Работа с текстами (условия договорные)
  • Создание логотипов и заголовков
  • Графический дизайн
  • Прочее
Условия сотрудничества:

Предоплата - 50% или Безопасная сделка.

С заказчиками, которые имеют не менее 21 положительных отзывов работаем с поэтапной оплатой. С заказчиками, которые имеют не менее 50 положительных отзывов и отсутствие отрицательных работаю без предоплаты и безопасной сделки на взаимном доверии.

Стоимость: Определяется индивидуально к каждому заказу.

График работы: Понедельник - Пятница 12:00 - 21:00 (GMT +03:00).  По договоренности, при высокой

срочности проекта график может корректироваться.

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 часов
#285
Аудиомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#301