Программист разработчик

Бывальцев Сергей Вячеславович

24 года (25 июля 1988)

+373 (777) 71711

[email protected]

Желаемая должность и зарплата

Программист

Информационные технологии, интернет, телеком

— Программирование, Разработка

— Системы управления предприятием (ERP)

— CRM системы

Полная занятость, Полный день

Опыт работы 5 лет 7 месяцев

Май 2011 — по настоящее время (1 год 11 месяцев)

ALP Group (Россия) — Информационные технологии/системная интеграция

Программист 1С (удаленная работа)

-Доработка и внедрение конфигурации на базе УТ 11 для ФГУП "Почта России"

-Разработка и успешное внедрение модулей синхронизации с внешней системой "Лайконикс";

-Разработка и успешное внедрение и поддержка модулей для работы с ФТП;

-Разработка и успешное внедрение системы загрузки внешних данных о номенклатуре, контрагентах, соглашениях с поставщиками;

-Разработка аналитических отчетов;

-Поддержка и доработка по требованиям пользователей;

Июль 2010 — Май 2011 (11 месяцев)

ООО "Хеликс-групп" (1С:Франчайзи), г. Москва — Информационные технологии/системная интеграция

Инженер-программист(удаленная работа)

Обязанности:

Разработка, программирование и администрирование на платформе 1С 8.1 и 8.2;

Изменение конфигурации в соответствии с требованиями корпоративных заказчиков;

Разработка новых подсистем;

Доработка и адаптация существующих подсистем;

Разработка сложных аналитических отчетов и обработок.

Достижения:

- Разработка сложных аналитических учетов для конфигурации на базе УТ (8.1);

- Модицикация и разработка платежных документов для конфигурации на базе 1С Розница (8.1) - "Хеликс: Автомойка и шиномонтаж 8";

- Разработка и внедрение подсистемы расчета заработной платы для конфигураций "Хеликс:Салон Красоты 8.2", "Хеликс: Фитнес 8.2";

- Разработка и внедрение финансовой подсистемы (ПКО, РКО, Списание со счета, Поступление на счет, Операция по платежной карте) для конфигураций "Хеликс:Салон Красоты 8.2", "Хеликс: Фитнес 8.2";

- Разработка и внедрение платежной подсистемы (Реализация товаров и услуг, ЧекККМ, Кассовая смена, Отчет о розничных продажах, Выемка из кассы ККМ, Внесение в кассу ККМ) для конфигураций "Хеликс:Салон Красоты 8.2", "Хеликс: Фитнес 8.2";

- Доработка и внедрение подсистемы эквайринга для конфигураций "Хеликс:Салон Красоты 8.2", "Хеликс: Фитнес 8.2";

- Разработка и внедрение подсистемы работы с абонементами для конфигурации "Хеликс: Фитнес 8.2".

Сентябрь 2009 — Июнь 2010 (10 месяцев)

ООО "Ять" — Строительство/архитектура/недвижимость

Инженер-программист

Обязанности:

Сопровождение и поддержка существующих конфигураций на базе 1С Предприятия 7.7;

Сопровождение и поддержка ПО для создания светопрозрачных конструкций из ПВХ;

Обеспечение работоспособности локальной сети предприятия.

Достижения:

- Самостоятельная настройка и разработка базы данных ПВХ профилей и фурнитуры для программе "СуперОкна 2007";

- Настройка обмена данными между программами "СуперОкна 2007" и 1С Предприятие;

- Доработка существующих конфигураций на базе 1С;

- Доработка и модернизация локальной сети предприятия.

Сентябрь 2007 — Август 2009 (2 года)

МОУ "Тираспольская средняя школа-комплекс№12" — Образовательные учреждения

Инженер-программист

Обязанности:

Разработка, внедрение и сопровождение сетевого и прикладного ПО;

Разработка, реализация и поддержка локальной сети.

Достижения:

- Самостоятельно разработана и внедрена локальная сеть на более чем 40 ПК;

- Установлено и настроено ПО для обеспечения работы сетевых сервисов (3 подсети, выделенный сервер на базе Windows Server 2003);

- Разработка прикладного ПО на базе связки C# + MS SQL для учета персонала, учеников;

- Разработка прикладной ПО на базе связки C# + MS SQL для учета учебной и художественной литературы в школьной библиотеке.

Ключевые навыки

- Опыт профессиональной разработки на платформе 1С:Предприятие (версии 7.7-8.2);

- Опыт доработки типовых конфигураций (УТ, Розница, УНФ, БП), а также опыт разработки конфигураций с нуля;

- Опыт профессиональной разработки на платформе .NET (C#, WinForms, ASP.NET, Win API);

- Знание SQL, хорошие навыки написания запросов, опыт работы с MS SQL Server 2003-2008;

- Хорошее понимание принципов ООП, знание паттернов проектирования;

- Знание основ UML (опыт работы с Rational Rose);

- Развитое логическое и абстрактное мышление;

- Стремление к написанию качественного кода;

- Опыт работы в команде.

Образование

2010 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Диплом с отличием (средний балл 4,93)

Знание языков

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Украинский — свободно владею

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения