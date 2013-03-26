Бывальцев Сергей Вячеславович
24 года (25 июля 1988)
+373 (777) 71711
Желаемая должность и зарплата
Программист
Информационные технологии, интернет, телеком
— Программирование, Разработка
— Системы управления предприятием (ERP)
— CRM системы
Полная занятость, Полный день
Опыт работы 5 лет 7 месяцев
Май 2011 — по настоящее время (1 год 11 месяцев)
ALP Group (Россия) — Информационные технологии/системная интеграция
Программист 1С (удаленная работа)
-Доработка и внедрение конфигурации на базе УТ 11 для ФГУП "Почта России"
-Разработка и успешное внедрение модулей синхронизации с внешней системой "Лайконикс";
-Разработка и успешное внедрение и поддержка модулей для работы с ФТП;
-Разработка и успешное внедрение системы загрузки внешних данных о номенклатуре, контрагентах, соглашениях с поставщиками;
-Разработка аналитических отчетов;
-Поддержка и доработка по требованиям пользователей;
Июль 2010 — Май 2011 (11 месяцев)
ООО "Хеликс-групп" (1С:Франчайзи), г. Москва — Информационные технологии/системная интеграция
Инженер-программист(удаленная работа)
Обязанности:
Разработка, программирование и администрирование на платформе 1С 8.1 и 8.2;
Изменение конфигурации в соответствии с требованиями корпоративных заказчиков;
Разработка новых подсистем;
Доработка и адаптация существующих подсистем;
Разработка сложных аналитических отчетов и обработок.
Достижения:
- Разработка сложных аналитических учетов для конфигурации на базе УТ (8.1);
- Модицикация и разработка платежных документов для конфигурации на базе 1С Розница (8.1) - "Хеликс: Автомойка и шиномонтаж 8";
- Разработка и внедрение подсистемы расчета заработной платы для конфигураций "Хеликс:Салон Красоты 8.2", "Хеликс: Фитнес 8.2";
- Разработка и внедрение финансовой подсистемы (ПКО, РКО, Списание со счета, Поступление на счет, Операция по платежной карте) для конфигураций "Хеликс:Салон Красоты 8.2", "Хеликс: Фитнес 8.2";
- Разработка и внедрение платежной подсистемы (Реализация товаров и услуг, ЧекККМ, Кассовая смена, Отчет о розничных продажах, Выемка из кассы ККМ, Внесение в кассу ККМ) для конфигураций "Хеликс:Салон Красоты 8.2", "Хеликс: Фитнес 8.2";
- Доработка и внедрение подсистемы эквайринга для конфигураций "Хеликс:Салон Красоты 8.2", "Хеликс: Фитнес 8.2";
- Разработка и внедрение подсистемы работы с абонементами для конфигурации "Хеликс: Фитнес 8.2".
Сентябрь 2009 — Июнь 2010 (10 месяцев)
ООО "Ять" — Строительство/архитектура/недвижимость
Инженер-программист
Обязанности:
Сопровождение и поддержка существующих конфигураций на базе 1С Предприятия 7.7;
Сопровождение и поддержка ПО для создания светопрозрачных конструкций из ПВХ;
Обеспечение работоспособности локальной сети предприятия.
Достижения:
- Самостоятельная настройка и разработка базы данных ПВХ профилей и фурнитуры для программе "СуперОкна 2007";
- Настройка обмена данными между программами "СуперОкна 2007" и 1С Предприятие;
- Доработка существующих конфигураций на базе 1С;
- Доработка и модернизация локальной сети предприятия.
Сентябрь 2007 — Август 2009 (2 года)
МОУ "Тираспольская средняя школа-комплекс№12" — Образовательные учреждения
Инженер-программист
Обязанности:
Разработка, внедрение и сопровождение сетевого и прикладного ПО;
Разработка, реализация и поддержка локальной сети.
Достижения:
- Самостоятельно разработана и внедрена локальная сеть на более чем 40 ПК;
- Установлено и настроено ПО для обеспечения работы сетевых сервисов (3 подсети, выделенный сервер на базе Windows Server 2003);
- Разработка прикладного ПО на базе связки C# + MS SQL для учета персонала, учеников;
- Разработка прикладной ПО на базе связки C# + MS SQL для учета учебной и художественной литературы в школьной библиотеке.
Ключевые навыки
- Опыт профессиональной разработки на платформе 1С:Предприятие (версии 7.7-8.2);
- Опыт доработки типовых конфигураций (УТ, Розница, УНФ, БП), а также опыт разработки конфигураций с нуля;
- Опыт профессиональной разработки на платформе .NET (C#, WinForms, ASP.NET, Win API);
- Знание SQL, хорошие навыки написания запросов, опыт работы с MS SQL Server 2003-2008;
- Хорошее понимание принципов ООП, знание паттернов проектирования;
- Знание основ UML (опыт работы с Rational Rose);
- Развитое логическое и абстрактное мышление;
- Стремление к написанию качественного кода;
- Опыт работы в команде.
Образование
2010 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Диплом с отличием (средний балл 4,93)
Знание языков
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Украинский — свободно владею
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения