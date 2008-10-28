Профессиональные навыки:
PHP:
* опыт работы с фреймворками CakePHP, ZendFramework.
* Расширение функциональности ZendFramework для удобства использования.
* Работа с XML (DOM),
* работа с изображениями,
* парсинг страниц,
* работа с Web сервисами
Web разработка:
* Архитектура клиент-сервер,
* Межсайтовое взаимодействие (различного вида грабберы и парсеры),
* HTTP sessions, cookies время жизни, целесообразность использования,
* HTTP headers,
* XML + DOM, html + css,
* JavaScript, AJAX (работа с библиотекой Prototype),
* оптимизация приложений под большую нагрузку,
* SEO оптимизация
* принцип работы протоколов TPC и UDP, протокола TCP/IP
* принцип работы протоколов HTTP (HTTPS), FTP
Есть опыт работы с такими CMS как DLE, Bitrix, NetCat, Joomla