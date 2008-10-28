Профессиональные навыки:

PHP:

* опыт работы с фреймворками CakePHP, ZendFramework.

* Расширение функциональности ZendFramework для удобства использования.

* Работа с XML (DOM),

* работа с изображениями,

* парсинг страниц,

* работа с Web сервисами

Web разработка:

* Архитектура клиент-сервер,

* Межсайтовое взаимодействие (различного вида грабберы и парсеры),

* HTTP sessions, cookies время жизни, целесообразность использования,

* HTTP headers,

* XML + DOM, html + css,

* JavaScript, AJAX (работа с библиотекой Prototype),

* оптимизация приложений под большую нагрузку,

* SEO оптимизация

* принцип работы протоколов TPC и UDP, протокола TCP/IP

* принцип работы протоколов HTTP (HTTPS), FTP

Есть опыт работы с такими CMS как DLE, Bitrix, NetCat, Joomla