e__gor

Егор Шевелёв e__gor

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
20 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

С нашим портфолио можете ознакомиться на нашем сайте.

HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $300
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 15 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $150
от 10 дней
нет рейтинга
Показать все услуги