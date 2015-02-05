Образование:
Высшее, МГУ им. Н.П. Огарева в 2013 г.,
Факультет электронной техники,
спец. Автоматизированные системы обработки информации и управления.
Знание языков:
Русский - родной,
Английский - Общий – intermediate (чтение и перевод, навыки устного общения),
Специальный – intermediate (чтение и перевод специальной литературы)
Имею сертификаты по следующим направлениям:
- Анализ требований к автоматизированным информационным системам
- Моделирование систем
- Программирование на языке C
Языки программирования: C,C++,C#, Delphi (в настоящее время отдаю предпочтение двум последним). Технологии .Net, WPF (имею опыт разработки GUI), основы web-разработки (php, javascript, css, html - для меня не случайный набор букв). Имею опыт разработки приложений взаимодействия с базами данных (Oracle, MS SQL, SQLite, MySQL).
И еще пара слов о себе:
Аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность, настойчивость и стремление к профессиональному росту. Внимание к деталям, стрессоустойчивость.
Увлекаюсь направлением IT, стремлюсь к освоению новых технологий программирования, глубоко заинтересован развитием своих профессиональных навыков и знаний.
Контактные данные:
Телефон: 8 927 975 62 34
E-mail: [email protected]
ICQ: 433126001
Scype: e_fess636