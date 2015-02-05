Программист

Образование:

Высшее, МГУ им. Н.П. Огарева в 2013 г.,

Факультет электронной техники,

спец. Автоматизированные системы обработки информации и управления.

Знание языков:

Русский - родной,

Английский - Общий – intermediate (чтение и перевод, навыки устного общения),

Специальный – intermediate (чтение и перевод специальной литературы)

Имею сертификаты по следующим направлениям:

Языки программирования: C,C++,C#, Delphi (в настоящее время отдаю предпочтение двум последним). Технологии .Net, WPF (имею опыт разработки GUI), основы web-разработки (php, javascript, css, html - для меня не случайный набор букв). Имею опыт разработки приложений взаимодействия с базами данных (Oracle, MS SQL, SQLite, MySQL).

И еще пара слов о себе:

Аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность, настойчивость и стремление к профессиональному росту. Внимание к деталям, стрессоустойчивость.

Увлекаюсь направлением IT, стремлюсь к освоению новых технологий программирования, глубоко заинтересован развитием своих профессиональных навыков и знаний.

Контактные данные:

Телефон: 8 927 975 62 34

E-mail: [email protected]

ICQ: 433126001

Scype: e_fess636