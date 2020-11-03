Принесу прибыль в Ваш бизнес

ДАМ ВАМ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ВЕРНУ ДЕНЬГИ

ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТА И ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЁТЫ

Гарантированный результат, или я просто-напросто верну Вам деньги

Мои технические обязанности:1)Анализ Вашей ниши и топ-5 конкурентов ;

2)Составление рабочей стратегии продвижения под Вашу цель;

3)Копирайтинг: написание 3-5 продающих текстов профессиональным копирайтером;

4)Создание 10 креативов 3 типов с привлечением дизайнера;

5) Запуск тестовой рекламной кампании;

6) Анализ тестовой рекламной кампании;

7)Масштабирование рабочих гипотез (например, по 6 ключевым элементам);

8)Ежедневный контроль рекламных кампаний от багов Facebook и дорогих аукционов;

9)Ежемесячный тест новых гипотез, которые будут уменьшать цену результатов;

10)Ежедневная поддержка с ответами на все Ваши вопросы .

И, на мой взгляд, самое важное — никакой «халтуры» , я заинтересован в Вашем результате , так как от этого зависит моя прибыль