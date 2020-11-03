ДАМ ВАМ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ВЕРНУ ДЕНЬГИ
ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТА И ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТЧЁТЫ
Гарантированный результат, или я просто-напросто верну Вам деньги
Мои технические обязанности:1)Анализ Вашей ниши и топ-5 конкурентов ;
2)Составление рабочей стратегии продвижения под Вашу цель;
3)Копирайтинг: написание 3-5 продающих текстов профессиональным копирайтером;
4)Создание 10 креативов 3 типов с привлечением дизайнера;
5) Запуск тестовой рекламной кампании;
6) Анализ тестовой рекламной кампании;
7)Масштабирование рабочих гипотез (например, по 6 ключевым элементам);
8)Ежедневный контроль рекламных кампаний от багов Facebook и дорогих аукционов;
9)Ежемесячный тест новых гипотез, которые будут уменьшать цену результатов;
10)Ежедневная поддержка с ответами на все Ваши вопросы .
И, на мой взгляд, самое важное — никакой «халтуры» , я заинтересован в Вашем результате , так как от этого зависит моя прибыль