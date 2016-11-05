e_kuznetsova

Переводчица с английского, французского языков

Образование: 2013-2017 гг., Российский университет дружбы народов (РУДН), филологический факультет, специальность: лингвистика (бакалавр). Диплом дополнительного профессионального образования РУДН о профессиональной переподготовке по специальности "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".

Дополнительная информация:

- июнь 2016: участие во Всероссийском конкурсе художественного перевода под эгидой Британского Совета в партнёрстве с Институтом перевода;

- май 2016 г.: переводческая практика на Чемпионате мира по хоккею на льду, применение навыков владения английским и французским языками, межкультурной коммуникации;

- март 2016 г.: участие в организации и проведении Дня французского языка на филологическом факультете РУДН и работе франко-русского дискуссионного клуба любителей французского языка «Retrouvailles franco-russes»;

- февраль 2016: педагогическая практика на филологическом факультете РУДН, преподавание французского языка ;

- январь 2016 г.: участие в Конкурсе научно-исследовательских работ и проектов студентов по тематике стран приёма РУДН (гуманитарные науки), награждена дипломом II степени;

- октябрь 2015 г.: участие в фестивале Cambridge Grammar Fest, награждена сертификатом и литературой издательства Кембриджского университета за победу в конкурсе видео-работ на тему правил английской грамматики;

- февраль 2015: участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации».

Публикации: Кузнецова Е. М. «Места памяти» французов в стихотворном цикле В. Гюго «Легенда веков» // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Москва: РУДН, 2015. С. 49-52.

Профессиональные навыки: английский язык (С2, подтвержден сертификатом IELTS 8.0 от 5.11.2016); французский язык (B2); письменный перевод текстов общей, общественно-политической и др. направленности; уверенный пользователь ПК: Microsoft Office, Open Office, словари ABBYY Lingvo, Национальный корпус русского языка, система ReversoContext, электронная почта, печать, сканирование, копирование документов, поиск данных в сети Интернет.

Личные качества: ответственность, усидчивость, самостоятельность, быстрая обучаемость, нацеленность на результат.