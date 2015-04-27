e_malomuzh

Евгений Маломуж e_malomuzh

 
33 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML4-HTML5, CSS2-CSS3, Bootstrap 3, Responsive, jQuery, jQuery UI, jQuery plugins, CMS Wordpress

Образованиевысшее

Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники,

факультет ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих систем)

Год выпуска: 2011

Опыт работы:

2011-2013 г.г.«Удаленная работа»

Верстальщик, дизайнер

Обязанности: отрисовка внутренних страниц, баннеров,

верстка landing page, верстка e-mail темплейтов, верстка страниц

2013-2015 г.г.«Частная компания»

Верстальщик снавыками имплементации на WordPress

Обязанности: верстка страниц, имплементация страниц на WordPress

Профессиональныезнания:

- HTML, HTML5

- CSS2, CSS3

- кроссбраузерная верстка (включая IE7-IE8), responsive

- верстка страницна иврите (ltr и rtl versions)

- jQuery, jQuery UI, использование различных слайдеров и jQuery плагинов

- имплементация на WordPress

- Adobe Photoshop, аккуратная нарезка макетов, применение спрайтов 

WordPressHTMLBootstrapjQueryPhotoshopВерстка лендинга