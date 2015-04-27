e_malomuzh

Образование: высшее
Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники,
факультет ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих систем)
Год выпуска: 2011
Опыт работы:
2011-2013 г.г.«Удаленная работа»
Верстальщик, дизайнер
Обязанности: отрисовка внутренних страниц, баннеров,
верстка landing page, верстка e-mail темплейтов, верстка страниц
2013-2015 г.г.«Частная компания»
Верстальщик снавыками имплементации на WordPress
Обязанности: верстка страниц, имплементация страниц на WordPress
Профессиональныезнания:
- HTML, HTML5
- CSS2, CSS3
- кроссбраузерная верстка (включая IE7-IE8), responsive
- верстка страницна иврите (ltr и rtl versions)
- jQuery, jQuery UI, использование различных слайдеров и jQuery плагинов
- имплементация на WordPress
- Adobe Photoshop, аккуратная нарезка макетов, применение спрайтов