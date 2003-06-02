e_mammedova

Псевдоним - Кьюри.

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Родилась в России и прожила там 16 лет, затем переехала в Чехию.

Разносторонний человек.

Люблю фотографировать и играю на гитаре, пишу стихи, рисую.

Всегда рада научиться новому.

Хоть в копирайтинге и рерайтинге опыт небольшой, но хочу развивать этот навык.

Есть опыт в создании сайтов через Wordpress. Стажировалась в компании Zeni.

Немного программирую: Python, HTML, CSS.

Хорошо разбираюсь в соц. сетях, Microsoft office, Google docs. Одним словом - в хороших отношениях с компьютером.

Хорошо знаю английский, немного чешский и корейский.

В будущем планирую пройти курсы кинолога(обожаю собак и всех животных в целом), а также поехать и учиться в Корею (а для этого нужно подзаработать, чем я и занимаюсь)

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"Если ничего не делать, то ничего не добьешься."