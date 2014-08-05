Контент-менеджер

Образование:

В 2009 г. закончила Старооскольский технологический институт (филиал) НИТУ МИСиС по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Опыт работы:

С июля 2009 по февраль 2010 работала бухгалтером в МУЗ «Городская больница №1», Старый Оскол;

С марта 2010 по декабрь 2012 - бухгалтер в ООО «Базис», Санкт-Петербург;

С февраля 2013 по апрель 2013 - контент-редактор в ООО «ТехСан», Санкт-Петербург;

С апреля 2013 по н.в. работаю контент-менеджером в Brandfort (работа бывает лишь переодически), а также занимаюсь созданием и продажей интерьерных игрушек из войлока https://vk.com/woolen_things.

В связи с наличием свободного времени ищу дополнительную работу, которой могу уделять до 4х часов в день.

Основные навыки в качестве контент-менеджера:

Размещение и редактирование информации на сайтах в любых CMS, поиск и редактирование изображений в Photoshop, работа с большим объемом информации, проверка текста на наличие ошибок, корректировка при необходимости. Живу с начальником IT-отдела, который всегда сможет помочь мне с html и другими трудностями в работе :)