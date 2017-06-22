e_novatsky

Копирайтинг, рерайтинг, курсовые, дипломные работы

Здравствуйте, уважаемые Заказчики. Предлагаю Вашему вниманию услуги качественного копирайтинга.

Услуги, которыми Вы можете воспользоваться:

- Написание новостных статей;

- Написание информационных и развлекательных статей;

- Статьи-обзоры;

- Написание курсовых и дипломных работ (по юридическим дисциплинам, высшее юридическое образование);

- Администрирование Вашей группы в социальных сетях, наполнение ее контентом;

- Поиск и описание товара для Вашего интернет-магазина;

- Расшифровка аудио и видеозаписей.

Языки, которыми владею: русский (свободно), белорусский (свободно), английский (intermediate).

С моей стороны при реализации каждого проекта Вы получаете:

- Грамотность и уникальность текста;

- Творческий подход к каждому заданию;

- Соблюдение оговоренных сроков;

- Постоянная связь с заказчиком;

- Индивидуальный подход к выполнению каждого задания;

- Адекватную оценку задания.

Контакты:

- Viber, WhatsApp, Telegram (+375445742814)

- Skype: myvalentine79

- Mail: [email protected]