e_novatsky

Здравствуйте, уважаемые Заказчики. Предлагаю Вашему вниманию услуги качественного копирайтинга.
Услуги, которыми Вы можете воспользоваться:
- Написание новостных статей;
- Написание информационных и развлекательных статей;
- Статьи-обзоры;
- Написание курсовых и дипломных работ (по юридическим дисциплинам, высшее юридическое образование);
- Администрирование Вашей группы в социальных сетях, наполнение ее контентом;
- Поиск и описание товара для Вашего интернет-магазина;
- Расшифровка аудио и видеозаписей.
Языки, которыми владею: русский (свободно), белорусский (свободно), английский (intermediate).
С моей стороны при реализации каждого проекта Вы получаете:
- Грамотность и уникальность текста;
- Творческий подход к каждому заданию;
- Соблюдение оговоренных сроков;
- Постоянная связь с заказчиком;
- Индивидуальный подход к выполнению каждого задания;
- Адекватную оценку задания.
Контакты:
- Viber, WhatsApp, Telegram (+375445742814)
- Skype: myvalentine79
- Mail: [email protected]