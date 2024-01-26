Веб-разработка под ключ⭐Веб-дизайн, UX/UI, логотипы

Мой опыт работы в web-дизайне - 10 лет. Работала с такими крупными брендами, как KFC, ВТБ, Axis, Alt-Soft, Antes Group, Европейская Электротехника и др. Также, тесно сотрудничаю с государственными архивами по всей России.



Прошла путь от дизайнера-стажёра до арт-директора, собрав надёжную команду IT-специалистов, с которыми мы успешно реализуем проекты "под ключ".



Моё портфолио: https://www.behance.net/orkate



Мои компетенции:



– Проектирование и создание дизайна сайтов, интернет-магазинов и лендингов разного уровня сложности;

– Разработки айдентики (фирменного стиля) для компаний и персональных брендов;

– Разработка визуального языка и концепций для сайтов, презентация клиентам, постановка задач по реализации визуальных концепций в дизайне сайта исполнителям (дизайнерам, верстальщикам, программистам, маркетологам и др.), аудит проделанной работы;

– Ведение переговоров с клиентами лично (г. Санкт-Петербург и ЛО) или удалённо.



Многие клиенты отмечают профессионализм и качество моей работы, быструю и конструктивную коммуникацию. Их радует актуальный, приятный глазу дизайн, а также удобный и продуманный функционал сайта.



Уверенно владею всей мощью графических и текстовых нейросетей. Большой опыт работы с текстами и отличное знание специфики контента позволяют мне видеть неочевидные нюансы при создании дизайн-проектов, ведь мы создаём их для людей.