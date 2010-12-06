Опыт работы: 4 года
Полиграфия: книги, логотипы, каталогы, упаковка, бланки, листовки и многоё другоё.
Наружная реклама: билборды, баннеры, вывески и всё остальноё.
Web дизайн и верстка
Портфолио
- Без названия115 просмотров
- Без названия122 просмотра
- Без названия128 просмотров
- Без названия138 просмотров
- Блистер для ножа канцелярского128 просмотров
- Блистер для ручек136 просмотров
- Дисплей(box) для ручек144 просмотра
- Дисплей(box) для ручек147 просмотров
- Дисплей(box) для ручек136 просмотров
- Дисплей(box) для ручек178 просмотров
- Упавка пленки для книг149 просмотров
- Рекламный макет в каталог147 просмотров