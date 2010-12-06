e_pantera_e

Евгения Евгения e_pantera_e

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Опыт работы: 4 года

Полиграфия: книги, логотипы, каталогы, упаковка, бланки, листовки и многоё другоё.

Наружная реклама: билборды, баннеры, вывески и всё остальноё.

Web дизайн и верстка

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