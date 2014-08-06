Переводы (freelance): англ-рус/ рус-англ - устные и письменные. Репетитор.

Образование: сентябрь 2009 – июль 2014 гг. – Омский институт международного менеджмента и иностранных языков «ИН.ЯЗ.-ОМСК»

Факультет: переводческий

Специальность: переводчик-лингвист английского и немецкого языков

Тема дипломной работы: специфика перевода популярного дамского романа с английского языка на русский язык

Дополнительное образование: сентябрь 2006 – июль 2009 гг. – Омский колледж иностранных языков «ИН.ЯЗ.-ОМСК», курсы английского языка

Опыт работы: сентябрь 2013 – настоящее время – частный репетитор английского языка

май 2012 – октябрь 2012 – участие в программе "Work and Travel USA"

Знания и навыки: русский язык – носитель языка, английский язык – уровень Advanced (С1), немецкий язык – уровень B1; письменный перевод любой сложности и различного тематического направления с/на английский язык; последовательный перевод; ПК: Word, PowerPoint, Internet, E-mail, Skype, ABBYY Fine Reader‚ Adobe, Multitran; работа с офисной техникой: принтер, сканер; скорость печати: 14 600 знаков в час на русском языке, 11 750 зн. в час на английском языке.

Дополнительная информация: не замужем, детей нет, готовность работать сверхурочно и к командировкам, нацеленность на результат, высокая грамотность, исполнительность, пунктуальность, вежливость, креативность, стремление к самосовершенствованию.