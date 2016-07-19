Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Евгений
e_sinikov
e_sinikov
31 год
Россия
/
Новосибирск
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
3D Моделирование, 3D Анимация, Рендер, Видеодизайн, Монтаж роликов. Mail -
[email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Видео графика, монтаж, дизайн, реклама
183 просмотра
Моделирование, текстурирование, рендер, пост.
160 просмотров
Моделирование LowPoly
264 просмотра
2d Анимация, Эффекты
197 просмотров
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
4
Свернуть сайдбар