eaa13

Анастасия eaa13

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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  • Переделать сайт на виксе

    Требуется полное обновление существующего сайта, созданного на платформе Викс. Необходимо адаптировать его по образцу одного иностранного сайта. Ожидается проработка дизайна и функционала, соответствующего современным требованиям.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать тексты в Инстаграм по теме сурматеринство

    Требуется создать 5 уникальных публикаций для Инстаграм на тему суррогатного материнства. Тексты должны быть легкими, с юмором, ориентированными на женщин до 55 лет, которые могут испытывать трудности с материнством. Цель — поддержать и отвлечь от негативных мыслей, предоставив понятие о суррогатном материнстве. Темы будут предоставлены.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание и интересный дизайн 3 сайтов

    Добрый день! необходим дизайн и создание трех сайтов: 1) сайт визитка (тут необходимо предложить интересный, современный дизайн), 2) интернет магазин легкий (уже есть готовая идея дизайна, надо только ее правильно осуществить), 3) интернет-магазин ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад