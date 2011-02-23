Требуется полное обновление существующего сайта, созданного на платформе Викс. Необходимо адаптировать его по образцу одного иностранного сайта. Ожидается проработка дизайна и функционала, соответствующего современным требованиям.
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать 5 уникальных публикаций для Инстаграм на тему суррогатного материнства. Тексты должны быть легкими, с юмором, ориентированными на женщин до 55 лет, которые могут испытывать трудности с материнством. Цель — поддержать и отвлечь от негативных мыслей, предоставив понятие о суррогатном материнстве. Темы будут предоставлены.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! создается новый сайт. тематика медицинская, донорство. необходим качественный и лаконичный копирайт.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! необходим дизайн и создание трех сайтов: 1) сайт визитка (тут необходимо предложить интересный, современный дизайн), 2) интернет магазин легкий (уже есть готовая идея дизайна, надо только ее правильно осуществить), 3) интернет-магазин ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад