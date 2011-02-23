Требуется создать 5 уникальных публикаций для Инстаграм на тему суррогатного материнства. Тексты должны быть легкими, с юмором, ориентированными на женщин до 55 лет, которые могут испытывать трудности с материнством. Цель — поддержать и отвлечь от негативных мыслей, предоставив понятие о суррогатном материнстве. Темы будут предоставлены.