Личные данныеФамилия Имя Отчество: Бобровская Екатерина Александровна
Пол: Ж Дата рождения: 17.12.1981 г.Гражданство: Россия Место проживания: г. Дзержинск,Нижегородская областьКонтактная информация: 8-929-039-70-23, [email protected]Пожелания к месту работыОбласть деятельности: Печать текстаТип занятости: Свободный графикОпыт работы1. ООО "Ренессанс-М", ссентября 2004 по март 2009Менеджер по рекламеПродажа рекламных услуг, заполнениедоговоров, ведение клиентской базы.2. ООО «Сигналдортранс-Д» апрель2009 – февраль 2012.Продажа рекламных услуг, заполнениедоговоров, ведение клиентской базы.Профессиональные навыкиОпытный пользователь ПК (MSWindows‚ интернет).Умение работать с офисной орг.техникой.Отличное знание техники продаж‚умею работать с людьми и идти к заданной цели.ОбразованиеОсновное — высшееНижегородский ГосударственныйТехнический УниверситетСпециалист по связям собщественностью Неполное высшее, с 2010 понастоящее времяНижегородский ГосударственныйУниверситет им. Лобачевского (Дзержинский филиал) Специальность: ЮриспруденцияИностранные языкиАнглийский: Диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникацииО себе: Есть стремление работать нарезультат и зарабатывать.