easorokina

Инфографика

Привет! Меня зовут Елизавета! Я дизайнер инфографики для маркетплейсов‍Помогу Вам рассказать о своём товаре или проекте с помощью инфографики, грамотно показать его сильные стороны и выделить Ваш товар среди конкурентов. 🔥Буду рада сотрудничеству! ☺️+79960483479*для связи в Telegram / What's upИнфографика для маркетплейсов✅Разработаю индивидуальную инфографику Вашего товара или проекта✅Подчеркну сильные стороны✅Выделю на фоне конкурентов🔥✅Скидка на большие заказы и при долговременном сотрудничествеЕсли Вы искали ответственного и креативного дизайнера, тогда нам с Вами по пути! 曆Прайс❗️РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%❗️Стоимость одного фото (одна карточка) - 150рДо 5 карточек одного артикула -100рЗаказ от 5 фото - 120р/штПервый круг правок БЕСПЛАТНО ❗️Каждый последующий 50₽❗️Выполнение работы 1-2 рабочих дней, в зависимости от загруженности. Можно обговорить индивидуальный срок. Правки в течение 1 рабочего дня.В стоимость входит:*️⃣Анализ рынка и конкурентов*️⃣Разработка дизайна карточки*️⃣Отбор фото*️⃣Обработка и обрезка фото *️⃣Внесение правокДля выполнения работы от Вас требуется:✨Название товара✨Фотографии товара в хорошем качестве формата PNG или JPEG✨Описание товара с маркетплейса✨Основные тезисы, которые нужно отразить на карточках ✨Желаемая цветовая палитра✨Желаемый стиль оформления карточек (примеры карточек, которые нравятся/не нравятся)