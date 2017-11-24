Эффективная настройка Яндекс.Директа

Добрый день. Меня зовут Алексей

Я и МОЯ команда предоставляю услуги по:

Создание сайтов | Продвижение сайтов | Созданию баннеров | Seo оптимизации | Составлению семантического ядра | Настройка Яндекс Директ | Настройка Google Adwords

Цены на услуги можно узнать у меня https://vk.com/t1sh4

Бесплатные консультации по: Яндекс Директу | SEO | SMM

Примеры работ по сайтам:

snapix.ru

- Сайт Нашего Веб Агентства

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

center-sushi.ru

- Интернет магазин по доставке суши, роллов, пиццы в Коломне. Компания "Центр-Суши"

air50.ru

- интернет магазин кондиционеров в Москве и Московской области. Компания "Проклимат Сервис"

palla.su

- Производство и продажа женских брюк оптом по всей России Интернет магазин. Компания "Палла"

lengy.ru

- Женское белье оптом от производителя. Интернет-Магазин. Компания "LENGY"

tortikov.com

- интернет магазин тортов на заказ по всей России. Компания "Тортиков.ком"

best-postelka.ru

- интернет магазин постельного белья с доставкой по всей РФ. Компания "Бест-Постелька"

boilerstore.ru

- интернет магазин сантехнического оборудования. Компания "БойлерСтор"

autoprofi878.ru

- интернет магазин китайских автозапчастей в Коломне. Компания "КитАвто"

LANDING PAGE:

nrdstroy.ru

- Посадочная страница по продаже щебня в Московской области. Компания "ООО СК НерудСтрой"

comfort-style.org

- Лендосайт по натяжным потолкам и Мебели под Заказ. Компания "Уют-Стиль"

palla.su/promo1

- Лендинг Пейдж для компании "Palla"

srubservice.ru

- обработка и покраска деревянных домов в Московской области. Компания "СрубСервис"

beton-corp.ru

- Одностраничный сайт для компании "Корпорация бетона"

ozonpromtech.ru

- Лендинг пейдж по производству озонаторов воздуха и воды бытового и промышленного значения для компании "ОЗОН ПРОМ-ТЕХ"

7-glass.ru

- лендинг по продаже и замене автостекла в Нижнем Новгороде. Компания "SevenGlass"

zemlya2buy.ru

- лендинг по продаже промышленной зоны в Санкт-Петербурге.

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ:

svaitehn.ru

- Производство и монтаж винтовых свай в Москве и области. Компания "ООО СваиТехн"

cbi3.com

- Производство и доставка бетона по Коломне и Московской области. Компания "ЦБИ-3"

buildmasterz.ru

- Многостраничный сайт по Строительству домов, продвижение в Коломне.

kolomna-kremlin.org

- Сайт Кремля в Коломне.

remont-otdelka.su

- Многостраничный сайт по ремонту квартир для компании "Уют-Стиль"

delivery-empire.com

- корпоративный сайт, единый сервис доставки "Delivery Empire"

megalitt.ru

- корпоративный сайт-каталог строительной компании "Мегалитт"

8burgers.ru

- корпоративный сервис по доставке бургеров в Москве. Компания "8burgers"

aerography.org

- корпоративный сайт профессиональная аэрография любой сложности. Лидогенерация.

НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ:

http://earcuff.ru

- (Более 2000 позиций)

http://palla.su

- (Более 800 позиций)

http://air50.ru

- (Более 600 позиций)

http://brandstime.ru

- (Более 300 позиций)

Примеры Дизайнов - https://vk.com/album-46612705_185313143

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ЯНДЕКС ДИРЕКТ:

Страховые услуги в Нижнем Новгороде - https://vk.com/snapix?w=page-46612705_52197951

Интернет-Магазин Косметики в Москве - https://vk.com/snapix?w=page-46612705_52366697

Сертификаты наших специалистов - https://vk.com/snapix?w=wall-46612705_2018