Добрый день. Меня зовут Алексей
Я и МОЯ команда предоставляю услуги по:
Создание сайтов | Продвижение сайтов | Созданию баннеров | Seo оптимизации | Составлению семантического ядра | Настройка Яндекс Директ | Настройка Google Adwords
Цены на услуги можно узнать у меня https://vk.com/t1sh4
Бесплатные консультации по: Яндекс Директу | SEO | SMM
Примеры работ по сайтам:
- Сайт Нашего Веб Агентства
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:
- Интернет магазин по доставке суши, роллов, пиццы в Коломне. Компания "Центр-Суши"
- интернет магазин кондиционеров в Москве и Московской области. Компания "Проклимат Сервис"
- Производство и продажа женских брюк оптом по всей России Интернет магазин. Компания "Палла"
- Женское белье оптом от производителя. Интернет-Магазин. Компания "LENGY"
- интернет магазин тортов на заказ по всей России. Компания "Тортиков.ком"
- интернет магазин постельного белья с доставкой по всей РФ. Компания "Бест-Постелька"
- интернет магазин сантехнического оборудования. Компания "БойлерСтор"
- интернет магазин китайских автозапчастей в Коломне. Компания "КитАвто"
LANDING PAGE:
- Посадочная страница по продаже щебня в Московской области. Компания "ООО СК НерудСтрой"
- Лендосайт по натяжным потолкам и Мебели под Заказ. Компания "Уют-Стиль"
- Лендинг Пейдж для компании "Palla"
- обработка и покраска деревянных домов в Московской области. Компания "СрубСервис"
- Одностраничный сайт для компании "Корпорация бетона"
- Лендинг пейдж по производству озонаторов воздуха и воды бытового и промышленного значения для компании "ОЗОН ПРОМ-ТЕХ"
- лендинг по продаже и замене автостекла в Нижнем Новгороде. Компания "SevenGlass"
- лендинг по продаже промышленной зоны в Санкт-Петербурге.
КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ:
- Производство и монтаж винтовых свай в Москве и области. Компания "ООО СваиТехн"
- Производство и доставка бетона по Коломне и Московской области. Компания "ЦБИ-3"
- Многостраничный сайт по Строительству домов, продвижение в Коломне.
- Сайт Кремля в Коломне.
- Многостраничный сайт по ремонту квартир для компании "Уют-Стиль"
- корпоративный сайт, единый сервис доставки "Delivery Empire"
- корпоративный сайт-каталог строительной компании "Мегалитт"
- корпоративный сервис по доставке бургеров в Москве. Компания "8burgers"
- корпоративный сайт профессиональная аэрография любой сложности. Лидогенерация.
НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ:
- (Более 2000 позиций)
- (Более 800 позиций)
- (Более 600 позиций)
- (Более 300 позиций)
Примеры Дизайнов - https://vk.com/album-46612705_185313143
ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ЯНДЕКС ДИРЕКТ:
Страховые услуги в Нижнем Новгороде - https://vk.com/snapix?w=page-46612705_52197951
Интернет-Магазин Косметики в Москве - https://vk.com/snapix?w=page-46612705_52366697
Сертификаты наших специалистов - https://vk.com/snapix?w=wall-46612705_2018