Есть готовый FLASH сайт www.easy2buy.com.ua. Необходимо сделать HTML версию для смартфонов и планшетов. Сайт нужен без админки Необходимо еще сделать две странички с админкой. На сайте для пользователей они отображаться не должны. ...
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать мультимедийную презентацию с элементами флешь анимациb и полностью Флешь на базе уже готовой презентации в PowerPoint. Примеры Флешь эффектов, которые необходимо использовать http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40871/ http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/36375.html Презентацию могу ...Презентации10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо переделать Шаблон #36375 с сайта http://www.templatemonster.com (прямая ссылка - http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/36375.html). Что именно нужно сделать: 0. Интегрировать наш логотип 1. Изменить цветовую гамму на наши цвета (3 цвета из логотипа) 2. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад