eatarusova

Грамотно. Уникально. С уместным творческим подходом.
Пишу оригинальные тексты и редактирую предоставленные.
Высшее образование по специальности «PR и реклама».
Опыт работы в журналистской сфере.
Практикую:
- создание текстов на заданную тематику (как официально-делового стиля, так и художественные)
- редактирование и корректура предоставленных текстов.
- быстрый набор текста
- копирайтиг/рерайтинг
- описание товаров в каталогах
- ДОРАБОТКА студенческих работ (рефераты/курсовые/дипломные работы)
- небольшие переводы с английского языка
Творческая работа приветствуется.
Пишу грамотно и интересно, ответственно отношусь к работе.
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