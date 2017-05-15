eatarusova

Грамотно. Уникально. С уместным творческим подходом.

Пишу оригинальные тексты и редактирую предоставленные.

Высшее образование по специальности «PR и реклама».

Опыт работы в журналистской сфере.

Практикую:

- создание текстов на заданную тематику (как официально-делового стиля, так и художественные)

- редактирование и корректура предоставленных текстов.

- быстрый набор текста

- копирайтиг/рерайтинг

- описание товаров в каталогах

- ДОРАБОТКА студенческих работ (рефераты/курсовые/дипломные работы)

- небольшие переводы с английского языка

Творческая работа приветствуется.

Пишу грамотно и интересно, ответственно отношусь к работе.