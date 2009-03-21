Опыт технических, научных и художественных переводов3 года

Михайлова Евгения Сергеевна

Место жительства: Россия, г.Воронеж 394027, ул. Жигулевская дом 49. Тел: +7(910)287-87-43, ICQ 415-445-442

Дата и место рождения: 3 декабря 1984 года, Красноярский край г.Шарыпово

Семейное положение: замужем

Образование:

2002-2007 Воронежский Государственный Педагогический Университет, Факультет Иностранных языков, отд. англ. яз.

1992-2002 Средняя общеобразовательная школа №8, Красноярский край г.Шарыпово

Опыт работы:

12.2008 – 02.2009 МОУ СОШ № 35, учитель английского языка начальных классов

09.2008 – 12.2008 Частная школа иностранных языков, учитель английского языка

07.2005-06.2007 ООО «Альба» сеть демократичных ресторанов «Итальянский дворик» в должности официанта, хостесс

09.2006-11.2006 Муниципальное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования Детей «Дворец творчества детей и молодежи», педагог дополнительного образования (учитель английского языка (возраст детей от 15 до 20 лет)

06.2004 – 09.2004 MiddleSex County 4H Camp, вожатая в детском лагере, помощник повара

Знание языков: Английский – свободно, немецкий и французский - пользовательский, русский - родной

Личные качества: спокойна, ответственна, исполнительна, легко обучаема, инициативна, коммуникабельна, умею работать в команде, стрессоустойчива

Хобби: занятие спортом (пробежки), пишу картины маслом, читаю книги

Претендент на должность: переводчик