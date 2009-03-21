Михайлова Евгения Сергеевна
Место жительства: Россия, г.Воронеж 394027, ул. Жигулевская дом 49. Тел: +7(910)287-87-43, ICQ 415-445-442
Дата и место рождения: 3 декабря 1984 года, Красноярский край г.Шарыпово
Семейное положение: замужем
Образование:
2002-2007 Воронежский Государственный Педагогический Университет, Факультет Иностранных языков, отд. англ. яз.
1992-2002 Средняя общеобразовательная школа №8, Красноярский край г.Шарыпово
Опыт работы:
12.2008 – 02.2009 МОУ СОШ № 35, учитель английского языка начальных классов
09.2008 – 12.2008 Частная школа иностранных языков, учитель английского языка
07.2005-06.2007 ООО «Альба» сеть демократичных ресторанов «Итальянский дворик» в должности официанта, хостесс
09.2006-11.2006 Муниципальное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования Детей «Дворец творчества детей и молодежи», педагог дополнительного образования (учитель английского языка (возраст детей от 15 до 20 лет)
06.2004 – 09.2004 MiddleSex County 4H Camp, вожатая в детском лагере, помощник повара
Знание языков: Английский – свободно, немецкий и французский - пользовательский, русский - родной
Личные качества: спокойна, ответственна, исполнительна, легко обучаема, инициативна, коммуникабельна, умею работать в команде, стрессоустойчива
Хобби: занятие спортом (пробежки), пишу картины маслом, читаю книги
Претендент на должность: переводчик