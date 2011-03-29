Студия «WEBNOW» была основана в 2006 году.
На нашем счету более 60 реализованных проектов.
Предоставляем следующие услуги:
— разработка сайта «под ключ»;
— дизайн веб-сайта (макет в *.psd);
— html-вёрстка дизайна (табличная и блочная);
— программирование (установка cms, каталоги, интернет-магазины и пр.);
— разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.);
Мы создаем сайты:
* понятные простым пользователям;
* стильные и оригинальные по дизайну;
* удобные для обновления рядовыми сотрудниками;
* качественные, вобравшие 5-летний опыт;
* по лучшим ценам для работ нашего уровня.
Имеется возможность заключения договора и оплаты безналом.
Перед началом разговора с нами сформулируйте, пожалуйста, задачу, которую Вам необходимо реализовать.
TEL: +420 777 309 586
Веб-сайт:http://www.webnow.cz
Город:Praha, Чехия
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