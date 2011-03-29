Создание сайтов в Чехии (Прага)

Студия «WEBNOW» была основана в 2006 году.

На нашем счету более 60 реализованных проектов.

Предоставляем следующие услуги:

— разработка сайта «под ключ»;

— дизайн веб-сайта (макет в *.psd);

— html-вёрстка дизайна (табличная и блочная);

— программирование (установка cms, каталоги, интернет-магазины и пр.);

— разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.);

Мы создаем сайты:

* понятные простым пользователям;

* стильные и оригинальные по дизайну;

* удобные для обновления рядовыми сотрудниками;

* качественные, вобравшие 5-летний опыт;

* по лучшим ценам для работ нашего уровня.

Имеется возможность заключения договора и оплаты безналом.

Перед началом разговора с нами сформулируйте, пожалуйста, задачу, которую Вам необходимо реализовать.

TEL: +420 777 309 586

Веб-сайт:http://www.webnow.cz

Город:Praha, Чехия