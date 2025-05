Опыт работы переводчиком - 5 лет. Специализация: техническая, экономическая, финансовая, юридическая, маркетинговая тематики.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сен. 2003 – 31 Янв. 2008

Магистр международных экономических отношений

Переводчик (англ. язык)

Институт международных отношений,

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Украина

Июнь - Июль 2007

Институт «Евро - Прованс, Марсель (Франция)

Сен. 2001 – Май 2003

Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум»,

Факультет международных экономических отношений, Украина

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Помощник финансового директора,

Корпорация ABC Alliance

Январь 2010 – Февраль 2011

• Подготовка аналитического обзора мирового и украинского фармацевтических рынков

• Работа с иностранными контрагентами и банками

• Осуществление устных и письменных переводов

• Ведение переписки с иностранными партнерами

Cпециалист,

Группа документарного оформления закупок

Департамент планирования и закупки программ

ЗАО «Международный Медиа Центр – СТБ»

Октябрь 2008 – Январь 2010

• Работа с поставщиками программного продукта

• Ведение учета/организации процесса документарного обеспечения операций, подписание контрактов

• Оформление документов в государственных регуляторных органах

• Ведение переговоров, устные и письменные переводы

Атташе-стажер,

Третий территориальный департамент

Министерство иностранных дел Украины

Фев. 2007 – Март 2007

• Подготовка служебных записок по вопросам экономического сотрудничества с ближневосточными странами

• Редактирование проектов межправительственных соглашений и текстов выступлений

• Обработка данных и документации, имеющих отношение к сотрудничеству Украины со странами ОПЭК

• Получение основных навыков делопроизводства и деловой переписки с зарубежными партнерами

• Участие в подготовке справок по актуальным событиям международных отношений и внешней политики

Языки:

• Родные украинский и русский

• Свободный английский (Cambridge ESOL exam, level C1 of the Council of Europe’s Common European Framework).

• Высокий уровень владения арабским и французским (level C1 du Cadre Europeen Commun de Reference pour les langues (CECR)