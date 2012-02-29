Опыт работы переводчиком - 5 лет. Специализация: техническая, экономическая, финансовая, юридическая, маркетинговая тематики.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сен. 2003 – 31 Янв. 2008
Магистр международных экономических отношений
Переводчик (англ. язык)
Институт международных отношений,
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Украина
Июнь - Июль 2007
Институт «Евро - Прованс, Марсель (Франция)
Сен. 2001 – Май 2003
Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум»,
Факультет международных экономических отношений, Украина
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Помощник финансового директора,
Корпорация ABC Alliance
Январь 2010 – Февраль 2011
• Подготовка аналитического обзора мирового и украинского фармацевтических рынков
• Работа с иностранными контрагентами и банками
• Осуществление устных и письменных переводов
• Ведение переписки с иностранными партнерами
Cпециалист,
Группа документарного оформления закупок
Департамент планирования и закупки программ
ЗАО «Международный Медиа Центр – СТБ»
Октябрь 2008 – Январь 2010
• Работа с поставщиками программного продукта
• Ведение учета/организации процесса документарного обеспечения операций, подписание контрактов
• Оформление документов в государственных регуляторных органах
• Ведение переговоров, устные и письменные переводы
Атташе-стажер,
Третий территориальный департамент
Министерство иностранных дел Украины
Фев. 2007 – Март 2007
• Подготовка служебных записок по вопросам экономического сотрудничества с ближневосточными странами
• Редактирование проектов межправительственных соглашений и текстов выступлений
• Обработка данных и документации, имеющих отношение к сотрудничеству Украины со странами ОПЭК
• Получение основных навыков делопроизводства и деловой переписки с зарубежными партнерами
• Участие в подготовке справок по актуальным событиям международных отношений и внешней политики
Языки:
• Родные украинский и русский
• Свободный английский (Cambridge ESOL exam, level C1 of the Council of Europe’s Common European Framework).
• Высокий уровень владения арабским и французским (level C1 du Cadre Europeen Commun de Reference pour les langues (CECR)
Портфолио
- Статут (перевод с укр. на англ.)354 просмотра
- Техническое соглашение (перевод с англ. на рус.)318 просмотров
- Договор поставки (перевод с укр. на англ.)481 просмотр