echerevatova

Моушн / Видеомонтаж
Приветствую!
Я занимаюсь созданием видео презентаций, шейповой анимации, Insta Stories, рекламных роликов, монтажом видео, промо роликов, трекингом объектов и др. Регулярно обучаюсь и ищу новые решения для поставленных задач. Работаю в программах Adobe After effects, Premiere pro, Photoshop, Audidition.
Вы можете ознакомиться с моим портфолио, перейдя по ссылке https://disk.yandex.ru/d/vWxGapackt8PBQ
Работая со мной, Вы получите проект в указанные сроки и с учетом всех Ваших пожеланий! На протяжении всего процесса я остаюсь на связи с Вами и вношу необходимые правки.
Порядок работы:
- Изучаю ТЗ, оцениваю стоимость и сроки выполнения
- Утверждаем конечные условия сотрудничества
- Перевожу заявку в статус окончательной
- Вы выбираете меня исполнителем
- Вносите сумму на платформу через безопасную сделку
- Я выполняю работу, делюсь промежуточным результатом
- Внесение правок
- Завершение работы
- Завершение платежа безопасной сделки
- Обмен положительными отзывами
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