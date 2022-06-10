echerevatova

Моушн / Видеомонтаж

Приветствую!

Я занимаюсь созданием видео презентаций, шейповой анимации, Insta Stories, рекламных роликов, монтажом видео, промо роликов, трекингом объектов и др. Регулярно обучаюсь и ищу новые решения для поставленных задач. Работаю в программах Adobe After effects, Premiere pro, Photoshop, Audidition.

Вы можете ознакомиться с моим портфолио, перейдя по ссылке https://disk.yandex.ru/d/vWxGapackt8PBQ

Работая со мной, Вы получите проект в указанные сроки и с учетом всех Ваших пожеланий! На протяжении всего процесса я остаюсь на связи с Вами и вношу необходимые правки.

Порядок работы:

Изучаю ТЗ, оцениваю стоимость и сроки выполнения

Утверждаем конечные условия сотрудничества

Перевожу заявку в статус окончательной

Вы выбираете меня исполнителем

Вносите сумму на платформу через безопасную сделку

Я выполняю работу, делюсь промежуточным результатом

Внесение правок

Завершение работы

Завершение платежа безопасной сделки

Обмен положительными отзывами

Буду рада сотрудничеству!