echo-lotus

Необходимо создать парсер для нескольких разделов крупного интернет-магазина, наполнить этими товарами наш магазин, и затем еженедельно проводить автоматически перепроверку наличия спарсенных товаров на сайте и их цену. Есть наш магазин на OpenCart. Нужно скопировать ...