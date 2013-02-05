echo-lotus

Дима echo-lotus

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание парсера opencart

    $100

    Необходимо создать парсер для нескольких разделов крупного интернет-магазина, наполнить этими товарами наш магазин, и затем еженедельно проводить автоматически перепроверку наличия спарсенных товаров на сайте и их цену. Есть наш магазин на OpenCart. Нужно скопировать ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер контента на wordpress

    $50

    Необходимо скопировать все товары и категории с сайта kniga.biz.ua на сайт 4books.com.ua (сайт сделан на wordpress). Книги добавлять в ту же категорию, что и на сайте kniga.biz.ua. Обязательно скопировать разделы - http://kniga.biz.ua/preorder/ и http://kniga.biz.ua/newbooks/ . ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание парсера opencart

    $50

    Необходимо создать парсер для нескольких разделов крупного интернет-магазина, наполнить этими товарами наш магазин, и затем еженедельно проводить автоматически перепроверку наличия спарсенных товаров на сайте и их цену. Есть наш магазин на OpenCart. Нужно ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад