echo-lotus

Необходимо создать парсер для нескольких разделов крупного интернет-магазина, наполнить этими товарами наш магазин, и затем еженедельно проводить автоматически перепроверку наличия спарсенных товаров на сайте и их цену. Есть наш магазин на OpenCart. Нужно скопировать ...
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо скопировать все товары и категории с сайта kniga.biz.ua на сайт 4books.com.ua (сайт сделан на wordpress). Книги добавлять в ту же категорию, что и на сайте kniga.biz.ua. Обязательно скопировать разделы - http://kniga.biz.ua/preorder/ и http://kniga.biz.ua/newbooks/ . ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать парсер для нескольких разделов крупного интернет-магазина, наполнить этими товарами наш магазин, и затем еженедельно проводить автоматически перепроверку наличия спарсенных товаров на сайте и их цену. Есть наш магазин на OpenCart. Нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад