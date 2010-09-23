Люблю свою работу.

Услуги:

- Создание сайтов CMS Joomla, Wordpress, Drupal, DLE;

- Шаблоны Joomla, WordPress, Drupal, HTML;

- Модули, компоненты, плагины, виджеты для любой CMS

Образование:

Национальный Аэрокосмический Университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" г Харьков

Цены:

- Интернет магазин - от 150 - 400$

- Верстка шаблона - от 30-100$

- Верстка + внедрение в CMS - от 75 - 300$

- Flash - от 10$

Доработка стандартных или написание новых компонентов обговариваются отдельно.

Контакты:

icq: 624311

e-mail: [email protected]