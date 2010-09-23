Люблю свою работу.
Услуги:
- Создание сайтов CMS Joomla, Wordpress, Drupal, DLE;
- Шаблоны Joomla, WordPress, Drupal, HTML;
- Модули, компоненты, плагины, виджеты для любой CMS
Образование:
Национальный Аэрокосмический Университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" г Харьков
Цены:
- Интернет магазин - от 150 - 400$
- Верстка шаблона - от 30-100$
- Верстка + внедрение в CMS - от 75 - 300$
- Flash - от 10$
Доработка стандартных или написание новых компонентов обговариваются отдельно.
Контакты:
icq: 624311
e-mail: [email protected]